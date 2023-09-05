Газзаев оценил ситуацию в "Спартаке"

"Про главного тренера красно-белых мы уже не раз говорили. Готов повторить: он никак не может разобраться в своих футболистах, найти оптимальные сочетания. И это при том, что у "Спартака" очень приличный подбор исполнителей. Но где стабильность состава?" — сказал Газзаев.