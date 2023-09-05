Чистяков поделился ожиданиями от матча «Зенита» с иранским «Сепаханом»

— Чувствую себя хорошо. Но есть определенные болевые ощущения, которые доставляют дискомфорт.



Мы приняли решение, что буду набирать через тренировки. Как буду готов, буду принимать участие играх. Нужно до конца набрать физические кондиции.



Соперник хорошего уровня. Зимняя игра не совсем у нас получались. Наверное, потому что мы только готовились к началу чемпионата. Эта игра будет совсем другая. Жду от игры, что она будет красивой и яркой, — передает слова Чистякова корреспондент «Матч ТВ».