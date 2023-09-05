Чистяков поделился ожиданиями от матча «Зенита» с иранским «Сепаханом»

Чистяков ждет красивой и яркой игры от матча «Зенита» с иранским «Сепаханом»
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, чего ждет от предстоящего товарищеского матча с клубом «Сепахан».
В четверг «Зенит» сыграет с иранским клубом «Сепахан» (Исфахан). Игра пройдет на «Газпром Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:30 (мск).
— Чувствую себя хорошо. Но есть определенные болевые ощущения, которые доставляют дискомфорт.
Мы приняли решение, что буду набирать через тренировки. Как буду готов, буду принимать участие играх. Нужно до конца набрать физические кондиции.
Соперник хорошего уровня. Зимняя игра не совсем у нас получались. Наверное, потому что мы только готовились к началу чемпионата. Эта игра будет совсем другая. Жду от игры, что она будет красивой и яркой, — передает слова Чистякова корреспондент «Матч ТВ».