«Фиорентина» официально объявила об уходе Кокорина

Итальянская «Фиорентина» на своем официальном сайте объявила о переходе российского футболиста Александра Кокорина в кипрский «Арис».

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32-летний форвард арендован командой из Лимасола на один сезон.

Прошлым летом «Фиорентина» отдала Кокорина «Арису» в аренду сроком на один год. Всего в минувшем сезоне 32-летний нападающий принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали. Также он был признан лучшим футболистом турнира.