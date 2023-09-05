«Фиорентина» официально объявила об уходе Кокорина

"Фиорентина" сообщила о переходе Кокорина в "Арис" на правах аренды
Итальянская «Фиорентина» на своем официальном сайте объявила о переходе российского футболиста Александра Кокорина в кипрский «Арис».
32-летний форвард арендован командой из Лимасола на один сезон.
Прошлым летом «Фиорентина» отдала Кокорина «Арису» в аренду сроком на один год. Всего в минувшем сезоне 32-летний нападающий принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали. Также он был признан лучшим футболистом турнира.
Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также форвард в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».
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