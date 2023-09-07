Ярошик: хотелось по-другому вернуться в Россию

«Всё идёт к лучшему. С дочкой уже всё в порядке. Спасибо всем, кто поддержал.



Что будет дальше, вернусь ли в Чехию? Честно, я и сам не знаю, что будет дальше. Последние дни было не до футбола, но я, конечно, по возможности буду следить за «Оренбургом». Хотелось по-другому вернуться в Россию», — приводит слова Ярошика Metaratings.