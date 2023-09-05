Вендел: в «Зените» мне всегда было спокойно и комфортно

«В «Зените» мне всегда было спокойно и комфортно, и сейчас ситуация не изменилась. Я хочу показать на поле, насколько я уважаю эту команду, её болельщиков и её историю», — приводит слова Вендела журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.