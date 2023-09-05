Футболист «Оренбурга» высказался о разгроме «Сочи»

Футболисты «Оренбурга» в матче чемпионата России против «Сочи» поймали свою игру и полностью переиграли соперника, именно так команда должна была действовать с самого начала сезона, заявил «Матч ТВ» нападающий уральского клуба Дмитрий Воробьев.

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«Оренбург» в воскресенье в домашнем матче седьмого тура МИР РПЛ победил «Сочи» со счетом 3:0. Команда покинула зону вылета чемпионата России и с 5 очками поднялась на 14 е место в турнирной таблице.

— Что о скажешь о победе?

— Первая победа в чемпионате придала положительных эмоций. Дальше — больше! Так и нужно было сразу начинать сезон, а мы слишком долго раскачивались. Наконец то поймали ритм игры. Сегодня полностью переиграли соперника. В обороне у нас было настолько надежно, что ни секунды не переживал. Уверен, дальше всё будет хорошо.

— «Оренбург» покинул зону вылета. Вздохнули с облегчением?