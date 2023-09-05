Защитник «Краснодара» вызван в сборную Уругвая

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа получил вызов в сборную Уругвая, которая в сентябре проведёт матчи квалификационного раунда чемпионата мира — 2026.

© Чемпионат.com

В ближайшие восемь дней команда Марсело Бьелсы проведёт две игры квалификационного раунда чемпионата мира — 2026. Соперниками Уругвая станут сборные Чили и Эквадора. 29-летий Оласа стал игроком «Краснодара» прошлым летом. Футболист, ранее выступавший за «Вальядолид», «Эльче», «Реал Вальядолид», «Сельту», «Бока Хуниорс» и «Атлетико Паранаэнсе», подписал с краснодарцами двухлетний контракт.