Кокорин подпишет с «Арисом» полноценный контракт

«Он возвращается не в аренду, а уже на полноценный контракт. Но точно по срокам не могу сказать. Владелец напрямую взаимодействовал с Сашей по этому вопросу. Нам удалось договориться, поскольку обстоятельства так сложились, что он мало играл в «Фиорентине», чувствовал не то доверие. Мы же оставались стойкими, владелец клуба внёс большой вклад в переговоры, не останавливался, я высказывал своё желание. Саша это почувствовал», — сказал Шпилевский «РБ Спорт».