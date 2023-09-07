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КДК РФС оштрафовал Марио Фернандеса за забег во время празднования гола «Зенита» в матче с ЦСКА

Контрольно дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал защитника петербургского «Зенита» Марио Фернандес по итогам матча седьмого тура чемпионата России с московским ЦСКА, заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

КДК РФС оштрафовал Марио Фернандеса
© Матч ТВ

Встреча прошла 3 сентября в Москве и завершилась со счетом 1:1. Фернандес после ответного гола «сине бело голубых» совершил рывок со скамейки запасных к угловому флажку.

— Фернандес оштрафован за выход за пределы технической зоны. Это первое нарушение в сезоне, поэтому штраф 10 тысяч рублей, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».

Фернандес заключил контракт с «Зенитом» в межсезонье. Ранее он защищал цвета ЦСКА, в составе которого стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.