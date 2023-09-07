КДК РФС оштрафовал Марио Фернандеса

Встреча прошла 3 сентября в Москве и завершилась со счетом 1:1. Фернандес после ответного гола «сине бело голубых» совершил рывок со скамейки запасных к угловому флажку.

— Фернандес оштрафован за выход за пределы технической зоны. Это первое нарушение в сезоне, поэтому штраф 10 тысяч рублей, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».

Фернандес заключил контракт с «Зенитом» в межсезонье. Ранее он защищал цвета ЦСКА, в составе которого стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.