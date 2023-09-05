Карпин обвинил «Локомотив» в намеренном риске здоровьем футболиста

Карпин: не будем рисковать здоровьем игрока, как это делает "Локо" с Пиняевым
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин накануне товарищеского матча с Египтом заявил, что не намерен рисковать здоровьем игроков в угоду результату. Его слова приводит Sport24.
«Победа — важно, но не любой ценой. Мы не будем рисковать здоровьем футболистов. Например, Пиняева в «Локомотиве» ставят даже несмотря на проблемы. Мы так делать не будем», — сказал специалист.
Сборная России в сентябре проведет три матча. Сначала в Египте подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной страны U23 — 7 и 11 сентября, а следом, 12 числа, российские футболисты проведут матч против сборной Катара. Время начала поединков будет известно позднее.
Сергей Пиняев в текущем сезоне провел за московский «Локомотив» 10 матчей, в которых забил один мяч и сделал три результативные передачи.