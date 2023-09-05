Карпин обвинил «Локомотив» в намеренном риске здоровьем футболиста

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин накануне товарищеского матча с Египтом заявил, что не намерен рисковать здоровьем игроков в угоду результату. Его слова приводит Sport24.

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«Победа — важно, но не любой ценой. Мы не будем рисковать здоровьем футболистов. Например, Пиняева в «Локомотиве» ставят даже несмотря на проблемы. Мы так делать не будем», — сказал специалист.

Сборная России в сентябре проведет три матча. Сначала в Египте подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной страны U23 — 7 и 11 сентября, а следом, 12 числа, российские футболисты проведут матч против сборной Катара. Время начала поединков будет известно позднее.