Быстров: Абаскаль делает ставку на новичков

— Если бы он ошибся первый раз, вопросов бы не было. Каждый тренер ошибается, у него есть план на игру, он не всегда работает. Когда человек делает одни и те же ошибки, видит, что это не приносит пользу его клубу, продолжает это делать, это удивляет.



Кто то говорит о воспитательных мерах. Литвинов? Он был капитаном в юношеской сборной, всегда приезжал, даже с травмой. Правильный футболист, воспитывать его не имеет никакого смысла, думаю, у него ни с каким тренером не будет никаких проблем.



Абаскаль ставит тех, кого купил. Он усилился. Если он в качестве воспитательной меры не ставит Литвинова, почему тогда выпускает Дуарте, других футболистов, которые ошибаются: Денисова, например? Хотя в поражении не был виноват один игрок, виноват тренер, который перед матчем рассказывал, что выпускает сильнейший состав. Может быть, тренер видел недельный цикл, кто лучше подготовился.



Иногда тренер берет удар на себя, красную тряпку бросает журналистам, они муссируют эту ситуацию, таким образом он отводит удар от команды. Тут он не сделал этого, начал говорить общими фразами, это не в его стиле.



Соболев кому то позвонил и сказал, что в шоке? Это говорит о том, что, видимо, в коллективе не всё так гладко, как хотелось бы. Не может быть гладко, когда 25 хороших футболистов собрано, все хотят играть.



Если ты хочешь бороться за чемпионство, ты не имеешь права приезжать в Краснодар и ходить пешком. Я понимаю, что там жарко, что это сильный соперник, но если вы сами отдали инициативу… У слабой команды, которая борется за 10 е место, могут быть такие отмазки. Команда, которая борется за чемпионство, не имеет права это делать, — сказал Быстров в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».