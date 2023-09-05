В «Наполи» назвали чушью информацию о переговорах по продлению контракта с Кварацхелией

«Некоторые СМИ, ссылаясь на агентов футболиста как на единственный источник, продолжают сообщать о якобы ведущихся переговорах по продлению контракта с Кварацхелией. Это всё чушь. Никто из представителей «Наполи» никогда не говорил о возможном продлении контракта с игроком, соглашение с которым истекает аж через четыре года», — написано в заявлении пресс-службы «Наполи» в «Твиттере».