Дзюба пошутил про Карпина

Футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба с иронией высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине на YouTube-шоу «Ну так нельзя».

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В новом выпуске программы, которую форвард ведет с тренером Леонидом Слуцким, гостем стал комментатор Дмитрий Губерниев. В выпуске обсуждался невызов Дзюбы в национальную команду при Карпине.

«Сразу видно (Карпин) — специалист, который не разбирается в футболе. А вы, Дмитрий, не хотели бы возглавить сборную?» — обратился Дзюба к Губерниеву.

Дзюба последний раз выходил в майке сборной России на чемпионате Европы в июне 2021 года. Стоит отметить, что он наряду с Александром Кержаковым является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. У них по 30 голов.