Экс‑нападающий ЦСКА объяснил, почему Кокорин не проявил себя в «Фиорентине»

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов рассказал, что российский форвард Александр Кокорин не смог закрепиться в итальянской «Фиорентине», потому что не справился с конкуренцией.

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Кипрский «Арис» 5 сентября объявил о подписании нового арендного соглашения с Кокориным. В июне 2024 года, когда арендное соглашение истечет, закончится и контракт россиянина с «Фиорентиной».

— Кокорин сделал правильный выбор?

— Если он хочет играть в футбол, а в «Фиорентине» на него не рассчитывают, то да. Смысл просто сидеть на лавке?

— Почему у Кокорина не получается в «Фиорентине»?

— Много, наверное, есть причин. Одна из них — не сумел справиться с конкуренцией. Может быть, на сегодняшний день это не его уровень. Да всё что угодно — однозначно нельзя со стороны сказать. Может, не его команда, не его чемпионат или всё в совокупности. Для точного ответа надо находиться внутри команды и хотя бы проанализировать тренировки, чтобы понять, в футболисте причина или не в нем, — приводит слова Попова «Евро Футбол.Ру».