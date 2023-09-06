Экс‑нападающий ЦСКА объяснил, почему Кокорин не проявил себя в «Фиорентине»

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов рассказал, что российский форвард Александр Кокорин не смог закрепиться в итальянской «Фиорентине», потому что не справился с конкуренцией.
Кипрский «Арис» 5 сентября объявил о подписании нового арендного соглашения с Кокориным. В июне 2024 года, когда арендное соглашение истечет, закончится и контракт россиянина с «Фиорентиной».
— Кокорин сделал правильный выбор?
— Если он хочет играть в футбол, а в «Фиорентине» на него не рассчитывают, то да. Смысл просто сидеть на лавке?
— Почему у Кокорина не получается в «Фиорентине»?
— Много, наверное, есть причин. Одна из них — не сумел справиться с конкуренцией. Может быть, на сегодняшний день это не его уровень. Да всё что угодно — однозначно нельзя со стороны сказать. Может, не его команда, не его чемпионат или всё в совокупности. Для точного ответа надо находиться внутри команды и хотя бы проанализировать тренировки, чтобы понять, в футболисте причина или не в нем, — приводит слова Попова «Евро Футбол.Ру».
Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года. Прошлый сезон россиянин провел в аренде в «Арисе», стал с командой чемпионом страны и был признан лучшим игроком чемпионата Кипра.