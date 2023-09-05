Вендел высказался о чемпионской гонке в РПЛ

«Зенит» — фаворит нового сезона РПЛ? Другие команды укрепились, и поскольку в последние годы мы побеждали, мы являемся целью, которую нужно победить. Это создает для нас дополнительный вызов, и мне это нравится.



Я хочу и дальше выделяться здесь и запомниться тренерам сборной Бразилии. Я очень хочу иметь возможность принять участие в квалификации к следующему чемпионату мира», — приводит слова Вендела журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.