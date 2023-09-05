Губерниев объяснил шутку Дзюбы про Карпина

«Дзюба сейчас хайпует и имеет право на это. Карпин, конечно, разбирается в футболе. А тренером сборной я становиться не собираюсь. Это еще старая история, когда Карпин не вызывал Дзюбу в сборную. Конечно, у Артема это сидит в голове.



Я всячески топил за Дзюбу в тот момент и в интервью с Карпиным. Интересы сборной и футбола выше личных. Если Дзюба совершил плохой поступок, как было с журналистом, я его буду критиковать, но в целом к Артему я отношусь с позитивом. Ровно так же, как и к Карпину», — сказал Губерниев.