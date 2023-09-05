Губерниев объяснил шутку Дзюбы про Карпина

Комментатор Губерниев заявил, что позитивно относится к Дзюбе и Карпину
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев объяснил шутку футболиста московского «Локомотива» в адрес тренера сборной России Валерия Карпина. Слова Губерниева передает Sport24.
Дзюба на YouTube-шоу «Ну так нельзя» обратился к Губерниеву, высказавшись о Карпине: «Сразу видно (Карпин) — специалист, который не разбирается в футболе. А вы, Дмитрий, не хотели бы возглавить сборную?»
«Дзюба сейчас хайпует и имеет право на это. Карпин, конечно, разбирается в футболе. А тренером сборной я становиться не собираюсь. Это еще старая история, когда Карпин не вызывал Дзюбу в сборную. Конечно, у Артема это сидит в голове.
Я всячески топил за Дзюбу в тот момент и в интервью с Карпиным. Интересы сборной и футбола выше личных. Если Дзюба совершил плохой поступок, как было с журналистом, я его буду критиковать, но в целом к Артему я отношусь с позитивом. Ровно так же, как и к Карпину», — сказал Губерниев.
Дзюба последний раз выходил в майке сборной России на чемпионате Европы в июне 2021 года. Стоит отметить, что он наряду с Александром Кержаковым является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. У них по 30 голов.
Сборная России в сентябре проведет три матча. Сначала в Египте подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной страны U23 — 7 и 11 сентября, а следом, 12 числа, российские футболисты проведут матч против сборной Катара. Время начала поединков будет известно позднее.