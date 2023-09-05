У игрока «Манчестер Юнайтед» большие проблемы из-за бывшей девушки

Непонятно, может ли тен Хаг рассчитывать на Антони. Что теперь делать с составом?

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Для «МЮ» сезон начался тяжко. Клуб был активен на трансферном рынке (подписали Хойлунна, Маунта, Онана, Амрабата, Регилона, Эванса и запасного вратаря Байындыра), но с составом после стартовых туров всё равно большие проблемы. В последнем туре команда заканчивала матч с Магуайром и Эвансом в центре защиты, хотя тен Хаг предпочитал видеть на этой позиции Мартинеса, Варана, Линделёфа и даже левого защитника Шоу. А теперь ещё возникла непростая ситуация и с правыми вингерами.

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В начале недели разошлась информация, что в Бразилии проводится расследование по Антони. Бывшая девушка футболиста Габриэла объявила, что он ей угрожал и избивал её. Издание UOL утверждает, что получило доступ к показаниям свидетелей и видео с травмами девушки. А ещё приводило вот такую цитату Габриэлы:

«Антони запер дверь дома и не давал мне выйти, а у меня был вскрыт палец, весь израненный. Он ломал мои вещи, забрал паспорт. Его мать и отчим даже запирали его на футбольной площадке. В его дворе была футбольная площадка, окружённая забором. Он был в гневе, пытался любыми способами выбраться с площадки, бросал в меня футбольный мяч, бросал в меня сотовый телефон. Он сказал, что намерен убить меня и покончить с собой. Он сказал, что если бы я не осталась с ним, то не осталась бы ни с кем. Либо останусь с ним, либо мы с ребёнком умрём. Я сказала ему, что беременна, что он меня пугает, заставляя моё сердце разрываться. Меня трясло от страха», – приводит слова Габриэлы UOL.

Антони выступил с заявлением, полностью отвергнув обвинения в домашнем насилии. Футболист добавил, что у него есть доказательства своей невинности, но подробнее он не может рассказывать из-за того, что следствие ведётся втайне. При этом Антони отметил, что имели место словесные оскорбления с обеих сторон.

На время разбирательства сборная Бразилии отстранила футболиста, который изначально был вызван. Вместо него приглашение получил Габриэл Жезус из «Арсенала», который восстановился от травмы и забил в последнем туре АПЛ как раз в ворота команды Антони.

У сборной Бразилии сейчас стартует отборочный цикл к ЧМ-2026. Первые два соперника – Боливия (дома) и Перу (на выезде), которые ранее не пробились на ЧМ-2022. Даже без Антони группа атаки у бразильцев выглядит мощно: Неймар, Винисиус, Родриго, Ришарлисон, Кунья, Мартинелли и Жезус. А вот у «МЮ» ситуация с правыми вингерами тяжелее. Пока непонятно, приведёт ли этот скандал к отстранению Антони ещё и в клубе, но английская полиция тем временем начала своё расследование.

В «МЮ» Антони иногда забивал важнейшие голы (например, победный в матче с «Барселоной» – в 1/16 финала ЛЕ), а иногда выпадал из игры, но в целом явно оставался первым выбором на позицию. Есть два футболиста, которые могли бы его заменить, однако на них уже не получится рассчитывать. Гринвуда тоже обвиняли в насилии по отношению к своей девушке, но после снятия обвинений клуб не позволил ему даже тренироваться с командой. На днях Гринвуд перешёл в «Хетафе» на правах аренды.

У «МЮ» есть Санчо, купленный два года назад за € 85 млн, который может сыграть в атаке на любой позиции. Однако между игроком и тренером явно есть недопонимание (возможно даже конфликт). Тен Хаг после матча с «Арсеналом» сказал в интервью, что не выпустил Санчо на поле, исходя из его отношения к тренировкам. Игрок в ответ выступил с заявлением у себя в соцсетях, что «очень хорошо показывал себя на тренировках» и «есть другие причины». А ещё добавил, что долгое время был «козлом отпущения» (в английском языке есть точно такое же выражение – «scapegoat»).

Ещё по прошлому сезону были сомнения, что Санчо ментально устойчив. Судя по всему, именно из-за психологических переживаний он покинул команду в середине сезона. И сейчас его состояние явно далеко от гармонии.

В 2021-м году «МЮ» приобрёл у «Аталанты» юного Амада Диалло. Сейчас ему 21 год. Прошлый сезон он ярко провёл в Чемпионшипе, став лучшим бомбардиром «Сандерленда» (14 мячей). Однако этим летом он получил травму колена и пока ни разу не попал в заявку на матч в этом сезоне.