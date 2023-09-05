«Локомотив» заинтересован в экс-полузащитнике «Аль-Насра»

«Локомотив» заинтересован в бывшем полузащитнике «Аль-Насра» Машарипове
Бывший полузащитник «Аль-Насра» Джалолиддин Машарипов может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщил журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале. По данным источника, на вингера сборной Узбекистана также претендует иранский «Персеполис», однако футболист склоняется к переезду в Россию.
Машарипов выступал за «Аль-Наср» с июня 2021 года. В августе 30-летний вингер покинул клуб из Саудовской Аравии на правах свободного агента. В составе команды узбекский полузащитник провел 45 матчей во всех турнирах, которых отметился 4 забитыми мячами и 8 результативными передачами.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Машарипова в 2 млн евро.
После 7 туров «Локомотив» занимает 6-е место в РПЛ с 12 очками. В 8-м туре «железнодорожники» примут на своем поле «Оренбург». Встреча пройдет 17 сентября на «РЖД Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.