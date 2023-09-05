Смородская: у «Локомотива» есть «дзюбозависимость»

— Когда Дзюба на поле, «Локомотив» часто пользуется забросами на него для начала атаки. Второго такого игрока в команде нет, поэтому если Артем не на поле, то в атаке команда испытывает трудности. Отсюда и такое маленькое количество побед в матчах без Дзюбы. Можно сказать, что у «Локомотива» есть «дзюбозависимость», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».