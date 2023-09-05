«Торпедо» отказалось от подписания Дзагоева

«Торпедо» отказалось от подписания бывшего полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, сообщил Metaratings. По данным источника, кандидатуру 33-летнего хавбека предлагали также двум клубам РПЛ, однако и они отказались от перехода.

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По окончании прошлого сезона Дзагоев покинул «Рубин» на правах свободного агента. В составе казанской команды хавбек провел 20 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дзагоева в 700 тысяч евро. Накануне Sport24 сообщил, что Дзагоев может продолжить карьеру в Европе и в настоящее время ведет переговоры с турецкими и греческими клубами.