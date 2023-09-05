Канчельскис: непонятно, почему «Фиорентина» не дала шанс Кокорину

«Непонятная ситуация, почему люди не дают шанс. Такие поступки клуб не красят. Скажите сразу: да или нет. Жалко, конечно. Что бы мы не говорили, но Кокорин был нападающим номер один в России. Жалко, что не раскрылся, что не дали шанса. Но что мы можем, мы же не руководители «Фиорентины». Можем только ему пожелать удачи в дальнейшей карьере.



Я всегда говорил, что Кокорину надо было раньше уезжать в Европу. Но сейчас пожелаю ему, чтобы только не было травм. А там посмотрим, что будет дальше», — сказал Канчельскис корреспонденту Legalbet Дмитрию Бебякину.