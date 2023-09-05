Кавазашвили: Абаскаль как будто был обязан ставить иностранцев в состав

«Абаскаль создал из наших футболистов монолитный состав, команда хорошо прессинговала и создавала моменты. Физическая форма была хорошая, русские ребята блестяще друг друга понимали. Во втором круге в «Спартаке» стали появляться легионеры. Абаскаль как будто был обязан ставить иностранцев в состав и убрал наших» - приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.