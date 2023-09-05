Кавазашвили: Абаскаль как будто был обязан ставить иностранцев в состав
Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал причину без выигрышной серии «красно-белых».
«Абаскаль создал из наших футболистов монолитный состав, команда хорошо прессинговала и создавала моменты. Физическая форма была хорошая, русские ребята блестяще друг друга понимали. Во втором круге в «Спартаке» стали появляться легионеры. Абаскаль как будто был обязан ставить иностранцев в состав и убрал наших» - приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.
Также Кавазашвили добавил, что сразу после этого игра пошла с перебоями.
«Спартак» в последних четырех турах чемпионата России проиграл три мачта («Уралу» (2:3), «Зениту» (1:3), «Краснодару» (0:2)) и один раз сыграл вничью против «Ахмата» (0:0).
Однако в начале сезона красно-белые выдали лучший старт в истории клуба (пять побед подряд).
После семи туров «Спартак» занимает девятое место с 10 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (17 очков).