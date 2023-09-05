Футболист «Краснодара»: Сперцян должен уезжать и проявить себя в Европе

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов в интервью «Матч ТВ» заявил, что партнер по команде Эдуард Сперцян — топовой игрок для чемпионата России, ему следует перебраться в европейскую лигу.

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В летнее трансферное окно к воспитаннику «быков» Сперцяну проявлял интерес амстердамский «Аякс». 25 летний Ахметов выступает за «Краснодар» с лета прошлого года.

— Проставились, когда перешли в «Краснодар»?

— В узком кругу, так сказать.

— Два человека?

— Чуть побольше (смеется).

— Ходили слухи, что Сперцян уходит. Это как то мешает команде?

— Думаю, на нас это не влияет. Если только на Эдика. А так, конечно, идут разговоры и шутки. Он классный футболист, перспективный игрок, топ для нашего чемпионата. Считаю, что он должен уезжать и проявить себя там, чтобы играть в большом европейском клубе.

— А Ахметов — перспективный игрок?