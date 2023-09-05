Футболист «Краснодара»: Сперцян должен уезжать и проявить себя в Европе

Футболист «Краснодара» Ахметов: «Считаю, что Сперцян должен уезжать и проявить себя в Европе»
Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов в интервью «Матч ТВ» заявил, что партнер по команде Эдуард Сперцян — топовой игрок для чемпионата России, ему следует перебраться в европейскую лигу.
В летнее трансферное окно к воспитаннику «быков» Сперцяну проявлял интерес амстердамский «Аякс». 25 летний Ахметов выступает за «Краснодар» с лета прошлого года.
— Проставились, когда перешли в «Краснодар»?
— В узком кругу, так сказать.
— Два человека?
— Чуть побольше (смеется).
— Ходили слухи, что Сперцян уходит. Это как то мешает команде?
— Думаю, на нас это не влияет. Если только на Эдика. А так, конечно, идут разговоры и шутки. Он классный футболист, перспективный игрок, топ для нашего чемпионата. Считаю, что он должен уезжать и проявить себя там, чтобы играть в большом европейском клубе.
— А Ахметов — перспективный игрок?
— Я уже старый, — сказал Ахметов «Матч ТВ».
Футболист «Краснодара» Ахметов: «Считаю, что Сперцян должен уезжать и проявить себя в Европе»
«Новая база «Краснодара» — топ-уровень. Намного выше, чем у «ПСЖ». Интервью Ильзата Ахметова
«Видно, жизнь в Италии ему больше нравится, чем у нас. Для Этери это небольшая потеря» — Тарасова об уходе Грассля от Тутберидзе