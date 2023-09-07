Автомобиль Mercedes-Benz футболиста Артема Дзюбы эвакуировали на штрафстоянку за неправильную парковку. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Отмечается, что Mercedes-Benz звезды «Локомотива» из центра Москвы увезли на стоянку в районе 17:00 6 августа. Однако спустя два часа выяснилось, что эвакуация была ошибочной и иномарку нужно вернуть хозяину. Ближе к полуночи Дзюба получил свой автомобиль обратно.

Кроме этого, за последний месяц нападающий несколько раз нарушал требования разметки и знаков, превышал скорость (от 40 до 60 км/ч), не пропускал автобусы и ездил без ремня безопасности. Сейчас у него не оплачено шесть штрафов на четыре с лишним тысячи рублей.