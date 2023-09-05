Михайлов из «Пари НН» может перейти в «Локомотив»

Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов близок к переходу в «Локомотив», сообщает Иван Карпов в своем телеграм-канале.

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По информации источника, трансфер 20-летнего футболиста обсудят на совете директоров 7 сентября. Сумма перехода может составить 120 млн рублей.

В прошлом сезоне Михайлов сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал 6 голевых передач. В нынешнем полузащитник сыграл уже 9 матчей.

Михайлов перешел в «Пари НН» из «Зенита-2» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила 580 тыс. евро (по данным Transfermarkt). Контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает Михайлова в 800 тыс. евро.