Михайлов из «Пари НН» может перейти в «Локомотив»
Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов близок к переходу в «Локомотив», сообщает Иван Карпов в своем телеграм-канале.
По информации источника, трансфер 20-летнего футболиста обсудят на совете директоров 7 сентября. Сумма перехода может составить 120 млн рублей.
В прошлом сезоне Михайлов сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал 6 голевых передач. В нынешнем полузащитник сыграл уже 9 матчей.
Михайлов перешел в «Пари НН» из «Зенита-2» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила 580 тыс. евро (по данным Transfermarkt). Контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает Михайлова в 800 тыс. евро.
Летом футболиста мог забрать «Зенит» по опции обратного выкуп за 72 млн рублей, но питерский клуб не воспользовался данной возможностью. Теперь провернуть трансфер сине-бело-голубые только зимой, если Михайлов останется в «Пари НН».