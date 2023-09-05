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«Балтика» объявила об акции «Тройничок твоей мечты»: фанаты смогут бесплатно посетить матч Кубка при покупке билетов на 2 игры РПЛ

«Балтика» организовала акцию под названием «Тройничок твоей мечты».

ФК «Балтика» запустил акцию «Тройничок твоей мечты»
© Sports.ru

Клуб из Калининграда объявил, что с 5 по 15 сентября болельщики смогут приобрести три билета по цене двух. При покупке билетов на два матча Мир РПЛ фанаты смогут получить билет на игру Фонбет Кубка России в подарок.

Соцсети

Акция будет распространяться на матчи «Балтики» против «Ростова» и «Ахмата» в чемпионате России (16 и 23 сентября соответственно) и «Крыльев Советов» в Кубке (19 сентября).