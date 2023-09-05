Тюкавин и Караваев покинули расположение сборной России

«Из-за перегрузочного состояния, тренерским и медицинским штабами сборной по согласованию с врачами «Зенита» принято решение отпустить Вячеслава Каравава в расположение клуба для полноценного восстановления.



Повреждение Константина Тюкавина, полученное в матче с «Ростовом» в рамках Российской Премьер-Лиги, не позволит ему помочь сборной в сентябре. Как и с Караваевым, тренерским и медицинским штабами принято решение отпустить игрока в расположение клуба для восстановления», – приводит слова Владимира Хайтина официальный телеграм-канал сборной России по футболу.