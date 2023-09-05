Юрист: «Локомотив» отказался от приобретения Михайлова

Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов не перейдет в «Локомотив», сообщает в своем телеграм-канале юрист Антон Смирнов.

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Сегодня, 5 сентября, журналист Иван Карпов сообщил, что «железнодорожники» активизировали переговоры по трансферу Михайлова. Переход Ярослава, по информации Карпова, обсудят в четверг на совете директоров «Локомотива».

Смирнов сообщает, что «Локомотив» отказался от приобретения Михайлова неделю назад, никаких переговоров руководство столичного клуба не активизировало.

Михайлов — воспитанник «Зенита». За первую команду петербуржцев он провел 1 матч. В сентябре 2022 года «Пари НН» арендовал футболиста до конца сезона. 3 июня нижегородский клуб объявил о выкупе Михайлова, подписав с ним контракт на 4 года.