Тренера женской сборной Испании по футболу уволили после скандала

Скандал вокруг него разразился во время финала чемпионата мира по футболу среди женщин 20 августа 2023 года. В ходе матча между сборными Испании и Англии в Сиднее Рубиалес, находясь в ложе с королевой Испании Летисией и ее дочерью, схватил себя за пах, а на церемонии награждения поцеловал в губы капитана испанской сборной Хенивер Эрмосо. Вильда же обвинили в поддержке заявлений президента RFEF во время последующей за инцидентом пресс-конференции, где он отказывался уходить в отставку.