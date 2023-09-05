Тренера женской сборной Испании по футболу уволили после скандала
Тренера женской сборной Испании по футболу Хорхе Вильду уволили с поста за поддержку президента RFEF Луиса Рубиалеса, вокруг которого разразился скандал из-за поцелуя со спортсменкой. Об этом сообщает Sky Sport.
«Тренер женской сборной Испании Хорхе Вильда был уволен Испанской футбольной ассоциацией на фоне скандала вокруг ее президента Луиса Рубиалеса», — говорится в тексте.
Кроме того в RFEF пообещали реструктуризацию ассоциации и извинились за «огромный ущерб», который причинили действия Рубиалеса.
Скандал вокруг него разразился во время финала чемпионата мира по футболу среди женщин 20 августа 2023 года. В ходе матча между сборными Испании и Англии в Сиднее Рубиалес, находясь в ложе с королевой Испании Летисией и ее дочерью, схватил себя за пах, а на церемонии награждения поцеловал в губы капитана испанской сборной Хенивер Эрмосо. Вильда же обвинили в поддержке заявлений президента RFEF во время последующей за инцидентом пресс-конференции, где он отказывался уходить в отставку.