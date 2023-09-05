Икарди купил самый дорогой автомобиль в мире за €26 млн

Машина выпущена в трех экземплярах. Ее стоимость оценивается в €26 млн. Другими идентичными автомобилями владеют рэпер Jay-Z и разбогатевший на добыче жемчуга бизнесмен. Салон транспортного средства выполнен в стиле яхты. Внутри автомобиля есть кухня и холодильник для шампанского.

Икарди в прошедшем сезоне выступал за «Галатасарай» на правах аренды у «Пари Сен-Жермен». В минувшем розыгрыше чемпионата Турции он принял участие в 24 матчах, в которых забил 22 мяча и сделал семь результативных передач. Сейчас форвард выступает за турецкую команду на правах полноценного контракта. В текущем сезоне Высшей лиги Турции он забил три мяча в четырех матчах. Ранее он также выступал за итальянские «Интер» и «Сампдорию». Портал Transfermarkt оценивает Икарди в €19 млн.