КДК РФС оштрафовал Абаскаля по итогам матча с «Краснодаром»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил о всех штрафах, которые получили участники матча между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:0) в 7-м туре РПЛ.

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«Задержка выхода гостей из раздевалки на 2 минуты – штраф 20 тысяч рублей. Абаскаль выходил за пределы технической зоны, это первое нарушение в сезоне – штраф 10 тысяч. Ивич оштрафован за выход из технической зоны на 20 тысяч. Это второе нарушение в сезоне», – приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

2 сентября «Краснодар» на своем поле обыграл «Спартак» в матче 7-го тура РПЛ. Встреча закончилась со счетом 2:0. В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающий Джон Кордоба и полузащитник Эдуард Сперцян.

В октябре 2022-го Абаскаль был дисквалифицирован на одну игру за перепалку с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым. Кроме того, испанский специалист выплатил штраф в размере 50 тысяч рублей.