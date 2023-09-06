В "Реал Сосьедад" рассказали о состоянии здоровья Захаряна

Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян все еще болеет. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе "Реал Сосьедад".

© РИА Новости

"Арсен до сих пор болеет", - сообщили в пресс-службе клуба.

Во вторник газета Marca сообщила, что Захарян из-за болезни пропустил тренировку испанского клуба. Тогда же в пресс-службе "Реал Сосьедад" рассказали ТАСС, что футболист вернется к тренировкам в ближайшие дни.

Захаряну 20 лет, он перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" 19 августа. Полузащитник провел в составе команды два матча в чемпионате Испании, не отметившись результативными действиями.