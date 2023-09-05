Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун продает яхту за €99 млн

Бывший владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун продает яхту Sparta за €99 млн. Об этом сообщает сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, 67-метровая яхта была спущена на воду прошлым летом. На плавательном сооружении имеется бассейн размером 6,5 метров, джакузи, сауна, парная и лежаки для загара. Корпус судна выполнен в бордовом цвете, а на нижней палубе есть гараж для лимузина. Причина продажи яхты не уточняется.

Напомним, летом прошлого года компания «Лукойл» выкупила 100% акций красно-белых, а Леонид Федун покинул пост президента клуба и вышел из состава совета директоров. Он владел командой с 2004 года. За это время красно-белые стали чемпионами (2016/17) и завоевали Кубок страны (2021/22).