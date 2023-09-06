Transfermarkt опубликовал список клубов, которые потратили больше всех на трансферы летом

Интернет-портал Transfermarkt составил рейтинг клубов, которые потратили больше всех на летние трансферы.

Лидером по этому показателю стал лондонский «Челси», который выложил за новичков € 464 млн. На втором месте расположился саудовский «Аль-Хиляль». Саудовский клуб потратил € 353 млн на усиление. Тройку замкнул «Пари Сен-Жермен» с затратами в размере € 350 млн.