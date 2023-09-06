Transfermarkt опубликовал список клубов, которые потратили больше всех на трансферы летом
Интернет-портал Transfermarkt составил рейтинг клубов, которые потратили больше всех на летние трансферы.
Лидером по этому показателю стал лондонский «Челси», который выложил за новичков € 464 млн. На втором месте расположился саудовский «Аль-Хиляль». Саудовский клуб потратил € 353 млн на усиление. Тройку замкнул «Пари Сен-Жермен» с затратами в размере € 350 млн.
Топ-10 клубов, потративших больше всех на новичков в летнее трансферное окно:
1. «Челси» – € 464 млн;
2. «Аль-Хиляль» – € 353 млн;
3. «ПСЖ» – € 350 млн;
4. «Тоттенхэм» – € 249 млн;
5. «Манчестер Сити» – € 241 млн;
6. «Арсенал» – € 235 млн;
7. «Манчестер Юнайтед» – € 207 млн;
8. «Аль-Ахли» – € 194 млн;
9. «Ливерпуль» – € 172 млн;
10.«Аль-Наср» – € 165 млн.
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