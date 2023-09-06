Чилийский футболист «Балтики» Энрикес высказался о Дзюбе

«Каково было играть против «Локомотива» после победы над «Зенитом»? Честно говоря, когда ты начинаешь новую игру, то забываешь о предыдущих. Перед матчем мы знали, что эта команда сильная, хорошо играет. Просто мы не были действительно сфокусированными. Может быть, мы не были готовы к тому, что они сыграют так хорошо, и пострадали от этого. Во втором тайме мы улучшили нашу игру, но было слишком поздно.



Каково было играть против Артема Дзюбы? Он действительно хороший игрок, что и показал в этом матче. Он обладает большим опытом, мы пострадали от этого. Он был большой опасностью для нашей защиты. Как форвард он хорошо видит и пользуется моментами.



Дзюба — лучший нападающий в России? Я пока не встретился со всеми форвардами РПЛ, но определенно Дзюба впечатляет своей игрой», — приводит слова Энрикеса «Матч ТВ».