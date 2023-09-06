Экс-футболист Мостовой назвал форварда "Локомотива" Дзюбу определяющим игроком

"Локомотив" зависит от Дзюбы на 80 процентов. Когда он стоит, скидывает, раздает, завершает. Когда его нет, они не знают, что им делать, это ужас. Говорил, когда Дзюба еще только из Турции вернулся в прошлом сезоне: он сейчас выйдет и будет в РПЛ лучшим нападающим. Бомбардиром нет, но лучшим будет. И что? Он приехал и начал "разрывать". Ну потому что это определяющий игрок, его габариты, его чутье, игра в штрафной", - сказал Мостовой. Дзюба пополнил состав "Локомотива" в феврале 2023 года. В мае он подписал новое соглашение с красно-зелеными до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год. 3 сентября форвард забил мяч в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской "Балтикой" (3:2).