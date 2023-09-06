Зарема предложила мотивировать тренера "Спартака" Абаскаля фото Черчесова

Зарема Салихова , супруга бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна , считает, что красно-белым для мотивации главного тренера Гильерома Абаскаля нужно повесить в раздевалке фотографию Станислава Черчесова . Об этом она заявила Metaratings.

"Как мотивировать "Cпартак"? У команды вcе нормально c желанием играть и cамоотдачей. Мотивировать надо тренера к cтановлению cтабилизации cоcтава. Как? Фотографию Черчеcова повеcить в раздевалке", — заявила Cалихова.

2 сентября "быки" на своем поле обыграли "Спартак" (2:0) в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Позже "Спорт-Экспресс" сообщил, что футболистам краснодарской команды перед игрой показали фрагмент, где Салихова заявила, что в матче против "Краснодара" футболисты "Спартака" не заметят соперника. Черчесов ранее возглавлял "Спартак". Он был уволен из венгерского "Ференцвароша" 19 июля после сенсационного поражения от "Клаксвика" с Фарерских островов в квалификационном раунде Лиги чемпионов.