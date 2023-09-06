Стало известно, почему герой ЧМ-2018 остался в Серии В

Полузащитник "Венеции" Черышев может покинуть клуб зимой
Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин в интервью Sport24 заявил, что российский полузащитник Денис Черышев остался в клубе перед стартом сезона-2023/24 в итальянской Серии В из-за отсутствия трансферных предложений.
Брендолин заявил, что клуб готов рассмотреть опцию продажи россиянина в предстоящее зимнее трансферное окно, если подобное предложение поступит.
«Если какой-то клуб заинтересуется Черышевым, то наше руководство обсудит с ним этот вопрос.
Опция продления контракта на сезон? Она активируется только в случае выхода клуба в Серию А», — заявил Брендолин.
В нынешнем сезоне Черышев провел два матча в Серии В и не отметился результативными действиями.
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