Агент Тюкавина отреагировал на незапланированный отъезд игрока из сборной

«Костю решили поберечь на товарищеских играх, а уже в следующем туре против «Пари НН» он будет играть. В этом нет ничего страшного. Посмотрите, сколько футболистов вызвали! В сборной посчитали целесообразным взять паузу», — заявил Сафонов.