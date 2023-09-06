Агент Тюкавина отреагировал на незапланированный отъезд игрока из сборной
Алексей Сафонов, агента нападающего столичного «Динамо» Константина Тюкавина, заявил о том, что футболист покинул расположение национальной сборной России из-за нежелания травмироваться. Об этом он заявил в интервью Sport24.
«Костю решили поберечь на товарищеских играх, а уже в следующем туре против «Пари НН» он будет играть. В этом нет ничего страшного. Посмотрите, сколько футболистов вызвали! В сборной посчитали целесообразным взять паузу», — заявил Сафонов.
Сборная России в сентябре проведет три матча. Сначала в Египте подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной страны U23 — 7 и 11 сентября, а следом, 12 числа, российские футболисты проведут матч против сборной Катара. Время начала поединков будет известно позднее.
Тренерский штаб национальной команды назвал расширенный состав на сентябрьский сбор, в который вошли 49 человек.