Явного провала в работе Абаскаля со «Спартаком» нет, считает Билялетдинов

Явного провала в работе Абаскаля со «Спартаком» нет, считает Ринат Билялетдинов
Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов не считает работу испанца Гильермо Абаскаля в «Спартаке» провальной.
«Красно белые» 2 сентября уступили «Краснодару» со счетом 0:2 в гостевом матче седьмого тура чемпионата России. Безвыигрышная серия команды в МИР РПЛ достигла четырех матчей. Команда Абаскаля с 10 очками занимает девятое место в таблице.
— На текущий момент я не вижу у «Спартака» явного провала в тренерской работе. Да, случаются игры, когда команде недостаёт везения или не хватает удачи в каких то моментах. Но почему тогда все молчали, когда они обыграли «Динамо» в Кубке с крупным счётом? Безусловно, проблемы «Спартака» в центральной зоне очевидны, они видны у команды из года в год, и каждый раз происходит какой то прокол. Это и скидывает команду с верхних этажей турнирной таблицы. Цепочка проблемных событий стабильно тянется от центрального звена защиты. Но это не даёт оснований для утвердительных слов о тренерском кризисе в «Спартаке». Тенденция к быстрой игре у команды сохраняется, — приводит слова Билялетдинова RT.
Во вторник воронежский «Факел» объявил об уходе главного тренера команды Вадима Евсеева. После семи туров «Факел» занимает 15 е место в таблице чемпионата России, набрав четыре очка.
— Сравнения Евсеева и Абаскаля… Хоть у «Спартака» и нет тренерского кризиса, но уверен, что у Вадима немного другие тренерские вкусы и ему нужны игроки других качеств, чем те, на которые ориентируется Абаскаль. Вадиму прежде всего нужны бойцы, и большой вопрос, сработается ли он с текущим коллективом. Но, повторюсь, причин увольнять Абаскаля пока не вижу, — сказал Билялетдинов в ответ на просьбу оценить вероятность назначения Евсеева вместо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».