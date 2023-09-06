Явного провала в работе Абаскаля со «Спартаком» нет, считает Билялетдинов

— На текущий момент я не вижу у «Спартака» явного провала в тренерской работе. Да, случаются игры, когда команде недостаёт везения или не хватает удачи в каких то моментах. Но почему тогда все молчали, когда они обыграли «Динамо» в Кубке с крупным счётом? Безусловно, проблемы «Спартака» в центральной зоне очевидны, они видны у команды из года в год, и каждый раз происходит какой то прокол. Это и скидывает команду с верхних этажей турнирной таблицы. Цепочка проблемных событий стабильно тянется от центрального звена защиты. Но это не даёт оснований для утвердительных слов о тренерском кризисе в «Спартаке». Тенденция к быстрой игре у команды сохраняется, — приводит слова Билялетдинова RT.