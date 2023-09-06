Защитник «Зенита» рассказал о возможном переходе в «Барселону»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович заявил, что из клуба с берегов Невы есть возможность перейти в испанскую «Барселону».

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«Уровень РПЛ намного выше чемпионата Сербии. «Зенит» бы боролся там за чемпионство! В России лига более профессиональная. Я верю, что из «Зенита» можно перейти в европейский гранд-клуб, например, «Барселону». Мне кажется, это возможно!» - приводит слова Эраковича «РБ Спорт».

Последним на текущий момент футболистом, который перешел из «Зенита» в какой-либо европейский чемпионат, является полузащитник Далер Кузяев, который подписал контракт с французским «Гавром» летом 2023 года на правах свободного агента.

Самый крупный трансфер на выход в прошедшее летнее трансферное окно «Зенит» совершил в августе. Тогда петербуржцы объявили о продаже нападающего Малкома саудовскому «Аль-Хилялю» за 60 млн евро.

Эракович проводит в «Зените» первый сезон. Защитник до этого всю свою карьеру играл за сербскую «Црвену Звезду», воспитанником которой является. Сумма трансфера составила 8 млн евро (по данным Transfermarkt). Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает его в 9 млн евро.