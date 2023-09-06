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Украинскую ассоциацю футбола обвиняют в подделке документов

Представитель Украинской ассоциации футбола (УАФ) мог подделать подпись бывшего итальянского арбитра Пьерлуиджи. Коллины для получения финансовых ресурсов коррупционным способом. Об этом сообщает Football Hub.

Украинскую ассоциацию футбола обвиняют в подделке документов
© Соцсети

По информации источника, в рамках расследования дела о коррупции в украинском футболе было выявлено, что в документах, по которым якобы были выплачены деньги экс-куратору системы судейства в профессиональном судействе Украины Пьерлуиджи Коллины, стояла фальшивая подпись.

«На двух договорах подписи Коллины кардинально отличаются. На дополнительном соглашении от 1 июля 2015 года подпись Коллины вообще не похожа на его реальную», — заявил источник.

Данный факт был выявлен во время рассмотрения дела о продлении меры пресечения генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому.

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