Украинскую ассоциацию футбола обвиняют в подделке документов

Представитель Украинской ассоциации футбола (УАФ) мог подделать подпись бывшего итальянского арбитра Пьерлуиджи. Коллины для получения финансовых ресурсов коррупционным способом. Об этом сообщает Football Hub.

По информации источника, в рамках расследования дела о коррупции в украинском футболе было выявлено, что в документах, по которым якобы были выплачены деньги экс-куратору системы судейства в профессиональном судействе Украины Пьерлуиджи Коллины, стояла фальшивая подпись.