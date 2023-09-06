Карпин назвал главное изменение в РПЛ после отъезда иностранцев

Карпин заявил, что в РПЛ стало меньше обороняющихся команд
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин на брифинге в Новогорске заявил, что Российская премьер-лига (РПЛ) претерпела серьезные изменения после отъезда легионеров. Его слова передает «Спорт-Экспресс».
По его словам, в чемпионате России стало меньше команд, которые играют от обороны.
«Стало меньше команд, играющих в закрытый футбол. И уровень защитников упал. Уход иностранцев — одна из причин падения уровня защитников. Стало больше ошибок», — заявил Карпин.
Сборная России в сентябре проведет три матча. Сначала в Египте подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной страны U23 — 7 и 11 сентября, а следом, 12 числа, российские футболисты проведут матч против сборной Катара. Время начала поединков будет известно позднее.
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