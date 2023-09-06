Карпин назвал главное изменение в РПЛ после отъезда иностранцев

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин на брифинге в Новогорске заявил, что Российская премьер-лига (РПЛ) претерпела серьезные изменения после отъезда легионеров. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

По его словам, в чемпионате России стало меньше команд, которые играют от обороны.

«Стало меньше команд, играющих в закрытый футбол. И уровень защитников упал. Уход иностранцев — одна из причин падения уровня защитников. Стало больше ошибок», — заявил Карпин.