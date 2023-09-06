Стало известно, кто может стать новым спонсором «Челси»

Лондонский «Челси» продолжает поиск спонсоров. Накануне руководство клуба встретилось с представителями государственной авиакомпании Саудовской Аравии Riyadh Air для заключения долгосрочной спонсорской сделки, информирует The Athletic в «Твиттере».

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Согласно сведениям источника, «Челси» также провёл переговоры с зарубежной букмекерской конторой. Из вариантов нового титульного спонсора лондонцев также есть инженерная фирма Infinite Athlete, специализирующаяся на биомеханике.