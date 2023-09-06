Экс-тренер «Факела» Пятибратов: отставкой Евсеева не удивлен

«Я не удивлён. Прекрасно знаю текущее состояние дел в «Факеле», да и сами результаты за себя говорят. Что тренерский штаб Евсеева в прошлом году сохранил прописку в РПЛ, честь и хвала им! Они проделали фантастическую работу. Самое главное было тогда, чтобы команда не вылетела. Но футбол — такой вид спорта, где результат нужен здесь и сейчас.



По факту сейчас же получается предпоследнее место в турнирной таблице. Немного не получилось из всего, что задумал тренерский штаб. Была ротация состава, плюс начали менять схемы, ну и не совсем удовлетворительные результаты. Видимо, это дало повод руководству принимать такие кардинальные решения», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.