Илья Кутепов стал игроком «Велеса»
Российский защитник Илья Кутепов подписал контракт с «Велесом». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Ранее в СМИ появилась информация, что Илья Кутепов в ближайшее время станет игроком «Велеса». По информации источников, зарплата бывшего футболиста «Спартака» и сборной России в московском клубе может составить около 300 тыс. рублей в месяц.
Последним клубом 30-летнего защитника было московское «Торпедо», которое футболист покинул в июне 2023 года в связи с истечением срока действия контракта.
Московский «Велес» выступает в группе «Золото» Леон Второй лиги.
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