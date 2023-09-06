Илья Кутепов стал игроком «Велеса»

Российский защитник Илья Кутепов подписал контракт с «Велесом». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в СМИ появилась информация, что Илья Кутепов в ближайшее время станет игроком «Велеса». По информации источников, зарплата бывшего футболиста «Спартака» и сборной России в московском клубе может составить около 300 тыс. рублей в месяц.