«Манчестер Юнайтед» возглавил список клубов с худшим трансферным балансом за 10 лет

«МЮ» возглавил список клубов с наихудшим трансферным балансом за последние 10 лет
Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг футбольных клубов с наихудшим трансферным балансом за последние 10 лет.
На первой строчке оказался «Манчестер Юнайтед» с отрицательным балансом в 1,398 млрд евро.
Второе место у «Челси» (-1,033 млрд), тройку замкнул «ПСЖ» (-1,01 млрд).
Также в первую десятку вошли «Арсенал» (- 872 млн), «Манчестер Сити» (- 856 млн) «Ньюкасл» (- 671 млн), «Барселона» (- 663 млн), «Тоттенхэм (- 609 млн), «Милан» (- 545 млн) и «Вест Хэм» (- 526 млн).