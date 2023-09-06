«Манчестер Юнайтед» возглавил список клубов с худшим трансферным балансом за 10 лет

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг футбольных клубов с наихудшим трансферным балансом за последние 10 лет.

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На первой строчке оказался «Манчестер Юнайтед» с отрицательным балансом в 1,398 млрд евро.

Второе место у «Челси» (-1,033 млрд), тройку замкнул «ПСЖ» (-1,01 млрд).