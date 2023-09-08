«Родина» и ЦСКА не смогли договориться о трансфере Ивана Тимошенко

Агент Ивана Тимошенко сообщил, что «Родина» и ЦСКА не смогли договориться о трансфере игрока
Агент Олег Еремин, представляющий интересы нападающего «Родины» Ивана Тимошенко, сообщил, что команда не смогла договориться с ЦСКА о трансфере футболиста.
— Клубы не смогли договориться. Насколько знаю, «Родина» не хочет его продавать в летнее трансферное окно. На данный момент продолжения переговоров с ЦСКА нет. Возможно ли рассмотреть его зимой? Зависит от ЦСКА, захотят ли они в зимнее трансферное приобрести его. Помимо ЦСКА, были предложения от других команд из РПЛ, — приводит слова Еремина Sport24.
Тимошенко 24 года. В текущем сезоне он принял участие в 8 матчах МЕЛБЕТ Первой Лиги, забил 5 мячей.