«Родина» и ЦСКА не смогли договориться о трансфере Ивана Тимошенко

— Клубы не смогли договориться. Насколько знаю, «Родина» не хочет его продавать в летнее трансферное окно. На данный момент продолжения переговоров с ЦСКА нет. Возможно ли рассмотреть его зимой? Зависит от ЦСКА, захотят ли они в зимнее трансферное приобрести его. Помимо ЦСКА, были предложения от других команд из РПЛ, — приводит слова Еремина Sport24.