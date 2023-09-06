Итальянское СМИ: Кокорин, прочь из Серии A

Российский нападающий Александр Кокорин в очередной раз подвергся критике итальянских СМИ. «Фиорентина» отдала его в аренду кипрскому «Арису», после чего одно из ведущих изданий Италии La Gazzetta dello Sport выпустило материал с заголовком: «Кокорин, прочь из Серии A без сожалений».

Напомним, Кокорин выступал за «Арис» в прошлом сезоне на правах аренды. Права на россиянина по-прежнему принадлежат флорентинской «Фиорентине».

Александр — воспитанник московского «Динамо». В своей карьере нападающий успел поиграть также за «Зенит», «Сочи» и московский «Спартак». Кроме того, россиянин числился в «Анжи», но не провёл за махачкалинский клуб ни одного матча.