Тренер «Зенита» рассказал о замене Малкома

«Поиски замены Малкома идут, но пока тяжеловато, конечно, кого-то найти, ведь он был важным футболистом для нас, забил много мячей и отдавал голевые передачи. Если никого не найдём, у нас и так хорошая обойма, будем работать с оставшимися футболистами. Мы пытались подписать Дзаньоло? А кто это? Я не знаю такого футболиста», — приводит слова тренера сине-бело-голубых «РБ Спорт».